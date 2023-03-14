'Aile'nin yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

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Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ay Yapım imzalı 'Aile', bu akşam SHOW TV’de 2'nci bölümüyle ekranlara gelecek. Yayına kısa bir süre kala bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Cihan’ın (Nejat İşler) annesi Hülya (Nur Sürer) ile geçmişe dayanan konuşması ve Hülya’nın kafasındaki plan doğrultusunda Cihan’a Aslan ile ilgili söylediği sözler hikâyenin gidişatına dair merakı artırıyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı ‘Aile’de ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile'nin yeni bölümü bu akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.