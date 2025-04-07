AİLE GENÇLİK FONU'NA 80 BİN 193 BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 80 bin 193 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde uylgulanmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 13 Ocaktan itibaren 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı. Bu tarihten sonra krediye başvuran çift sayısı her geçen gün katlanarak devam etti. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 80 bin 193 çift evlilik kredisine başvuruda bulundu. Başvuru yapılan en yüksek il ise 12 bin 46 çift ile İstanbul oldu. İstanbul'u 6 bin 9 ile Hatay, 5 bin 340 başvuru ile Kahramanmaraş takip etti.