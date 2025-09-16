Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Gençlik Fonu indirimleri: Aile Gençlik Fonu kapsamında evlenecek çiftlere indirim sunan markalar listesi indirim oranı

        Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markalar ve indirim oranları nedir?

        Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde geçen yıl başlatılan **Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi** kapsamında sağlanan avantajlar genişletildi. Daha önce 20 markayla yapılan iş birliklerine, bu yıl 19 firma daha dahil oldu. Böylece evlenecek çiftler, anlaşmalı markalardan yapacakları alışverişlerde yüzde **10 ile 35** arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek. Peki, hangi markalar bu kapsama giriyor ve kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 17:39 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik sürecindeki çiftlere yönelik indirim fırsatları genişletildi. Daha önce 20 markanın dahil olduğu uygulamaya, 19 yeni markanın eklenmesiyle seçenekler arttı. Böylece çiftler, anlaşmalı firmalardan yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ile 35 arasında indirim alabilecek. İşte, 2025 yılında evlenecek çiftlere özel indirim sunan markaların listesi...

        2

        EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM SUNAN MARKALARIN LİSTESİ

        20 marka Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında evlenecek çiftlere destek veriyor. İşte, marka listesi:

        Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

        3

        19 MARKA DAHA EKLENDİ

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, 19 firma daha evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başladı. İşte, listeye eklenen yeni firmalar;

        Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.

        4

        YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği yapan markalar, çiftlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sağlayacak.

        5

        KİMLER ÖZEL İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLİR?

        Aile Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânından yararlanan çiftler, Bakanlık ile iş birliği halinde olan markalardan indirimli alışveriş yapabilecek.

        6

        İNDİRİM KODU NEREDEN ALINIR?

        Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir indirim kodu oluşturuluyor. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde indirim kodu e-Devlet ekranında görüntülenebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!