Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere indirim sunan markalar ve indirim oranları nedir?
Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde geçen yıl başlatılan **Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi** kapsamında sağlanan avantajlar genişletildi. Daha önce 20 markayla yapılan iş birliklerine, bu yıl 19 firma daha dahil oldu. Böylece evlenecek çiftler, anlaşmalı markalardan yapacakları alışverişlerde yüzde **10 ile 35** arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek. Peki, hangi markalar bu kapsama giriyor ve kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, evlilik sürecindeki çiftlere yönelik indirim fırsatları genişletildi. Daha önce 20 markanın dahil olduğu uygulamaya, 19 yeni markanın eklenmesiyle seçenekler arttı. Böylece çiftler, anlaşmalı firmalardan yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ile 35 arasında indirim alabilecek. İşte, 2025 yılında evlenecek çiftlere özel indirim sunan markaların listesi...
EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM SUNAN MARKALARIN LİSTESİ
20 marka Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında evlenecek çiftlere destek veriyor. İşte, marka listesi:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.
19 MARKA DAHA EKLENDİ
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, 19 firma daha evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başladı. İşte, listeye eklenen yeni firmalar;
Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding.
YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği yapan markalar, çiftlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sağlayacak.
KİMLER ÖZEL İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLİR?
Aile Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânından yararlanan çiftler, Bakanlık ile iş birliği halinde olan markalardan indirimli alışveriş yapabilecek.
İNDİRİM KODU NEREDEN ALINIR?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir indirim kodu oluşturuluyor. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde indirim kodu e-Devlet ekranında görüntülenebiliyor.