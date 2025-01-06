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        Haberler Sağlık Aile hekimleri iş bıraktı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri iş bıraktı

        Aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde 5 gün iş bırakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:39
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        Aile hekimleri kaç gün iş bırakacak?
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        Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığın'ın devam eden uygulamalarına karşı aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor” dedi.

        Dr. Mengücük, "Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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