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Aile bu hafta yine seyircileri ekran başına kilitleyecek sürükleyici bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Aslan ve Devin’in yüksek gerilimli kavgasının dikkat çektiği tanıtımda Devin sonunda aşkını dile getirerek tartışmaya nokta koyuyor. İbo, Yağmur’un geçmişiyle ilgili bulduğu kanıtları Hülya’ya verirken, Hülya bu belgeleri Aslan’la paylaşıyor. Aslan, Yağmur ile ilgili videolara bakarken bu anlara şahit olan Devin, Hülya’nın Yağmur hakkında söyledikleri karşısında büyük bir şok yaşıyor. Bu olayın Aslan ve Devin ilişkisini nasıl etkileyeceği beklenirken, Serhat’ın Yağmur’un karşısına çıkması yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

İşte Aile’nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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