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'Aile'nin sezon finalinden heyecanı artıran yeni tanıtım

SHOW Tv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Aile', yarın akşam sezon finali yapacak. Nefes kesen anlar ve heyecan dolu gelişmeler izleyicileri bekliyor

'Aile'nin sezon finalinden heyecanı artıran yeni tanıtım
HABERTURK.COM

SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve büyük bir ilgiyle izlenen dizilerinden Ay Yapım imzalı 'Aile' yarın akşam sezon finali yapacak.

Sezon finalinden yayınlanan yeni tanıtım Soykanlar için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Nefes kesen anlar ve heyecan dolu gelişmeler izleyicileri bekliyor!

Hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla sezonun en heyecan uyandıran yapımları arasında yer alan 'Aile'nin sezon finalinden 3'üncü tanıtım yayınlandı.

Aslan'ın Devin'in hamile olduğunu öğrendiği tanıtımda ikili büyük bir mutluluk yaşıyor ve Aslan, Devin ve doğacak çocuğuyla ilgili geleceğe dair umut dolu planlar yapıyor. Ancak bu mutlu anlara Cihan ve Aslan'ın büyük kavgası gölge düşürüyor. Çiftlik evinde karşı karşıya gelen Aslan ve Cihan ortalığı savaş alanına çevirirken, Cihan'ın Aslan'a silah doğrulttuğu an nefesler tutuluyor. Patlayan silah sesi sonucu kimin vurulduğu merak konusu oluyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile'nin heyecanla beklenen sezon finali yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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