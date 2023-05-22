Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünün ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin'e olan aşkını dile getiren Aslan'ın romantik halleri izleyenlerin beğenisini kazanırken, dizinin heyecan dolu yeni bölümü merakla bekleniyor

'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Aslan'ın romantik dakikalarının ekrana geldiği sahneye Aslan'ın, Devin'e olan aşkını dile getirdiği anlar damga vuruyor.

'Aile'nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde yaşanan onca olaya rağmen rahat tavırlarıyla Devin'e kahvaltı servisi yapan Aslan, bu hareketiyle genç kadını şaşırtırken, sözleriyle Devin'in yüzünü güldürüyor. Aslan, "Bak seni bilmiyorum ama ben ömrümün geri kalan kısmını her gün sana biraz daha fazla aşık olarak geçirip; böyle sessiz sedasız, sade bir şekilde ölmeyi hayal ediyorum ama 70 yıl ama 7 gün. Bu yüzden de seninle olan her anımın tadını çıkarmaya çalışıyorum" sözleriyle İlyas Koruzade yüzünden tedirgin olan Devin'i teselli etmeye çalışıyor. Aşkını dile getiren Aslan'ın romantik halleri izleyenlerin beğenisini kazanırken, dizinin heyecan dolu yeni bölümü merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Güzel Günler'de düğün heyecanı
TELEVİZYON 'Güzel Günler'de düğün heyecanı
Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
TELEVİZYON Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Fuat'ın ölümü...
TELEVİZYON Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı çıktı mı ve yayınlandı mı? Fuat'ın ölümü...
TELEVİZYON Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitiyor mu?
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu hafta yok mu?
Reyting sonuçlarında Pazar heyecanı! İşte 21 Mayıs Pazar AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Reytinglerde pazar heyecanı!
Reytinglerde cumartesi yarışı! 20 Mayıs AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklanıyor!
'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler
Reyting sonuçları açıklandı! 19 Mayıs Cuma dünün reytinglerinde hangi dizi ilk sırada? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti...
Aile'nin merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı! İşte, Aile yeni bölüm fragman
TELEVİZYON Aile'nin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.