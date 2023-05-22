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HABERTURK.COM

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Aslan'ın romantik dakikalarının ekrana geldiği sahneye Aslan'ın, Devin'e olan aşkını dile getirdiği anlar damga vuruyor.

'Aile'nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde yaşanan onca olaya rağmen rahat tavırlarıyla Devin'e kahvaltı servisi yapan Aslan, bu hareketiyle genç kadını şaşırtırken, sözleriyle Devin'in yüzünü güldürüyor. Aslan, "Bak seni bilmiyorum ama ben ömrümün geri kalan kısmını her gün sana biraz daha fazla aşık olarak geçirip; böyle sessiz sedasız, sade bir şekilde ölmeyi hayal ediyorum ama 70 yıl ama 7 gün. Bu yüzden de seninle olan her anımın tadını çıkarmaya çalışıyorum" sözleriyle İlyas Koruzade yüzünden tedirgin olan Devin'i teselli etmeye çalışıyor. Aşkını dile getiren Aslan'ın romantik halleri izleyenlerin beğenisini kazanırken, dizinin heyecan dolu yeni bölümü merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!