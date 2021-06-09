Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması başladı

Ankara'da aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara BioNTech aşılarının uygulanması başladı

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması başladı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması başladı
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu.

Ankara'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Nabız’dan randevu alan vatandaşlar, bugün aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşılarını olmaya başladı. 75'inci Yıl Oran Aile Sağlığı Merkezi’nde de vatandaşlara BioNTech aşıları uygulandı.

Merkezde ebe olarak görev yapan Mehtap Bacak, "BioNTech randevularımız bugün başladı. Daha önce sürece Sinovac ile başlamıştık. Randevu alan hastalarımız bize başvuruyorlar. Biz burada herhangi bir kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı, alerjilerinin olup olmadığını öğrendikten sonra, aşılarını gerçekleştiriyoruz. Zaten bu sürecin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılamayı yaprak bu süreci toplum olarak atlatabiliriz. Başvurular bugünle birlikte yoğunlaşmaya başladı" diye konuştu.

ANKARA’DA ASM'LERDEN RANDEVUSUNU ALAN VATANDAŞLARIN BIONTECH AŞILAMASI BAŞLADI

Aşı olan akademisyen Eren Özdemir ise aşının topluma büyük faydası olduğunu söyledi. Bilime çok güvendiğini belirten Özdemir, "Bu umut filizini de bilim bize sağlıyor aslına bakarsanız. Bizi böyle bir illetten kurtardığı için özellikle Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e çok büyük teşekkür borçluyuz. O yüzden ben herkesi gecikmeden aşı olmaya ve bilime güvenmeye çağırıyorum. Ben de ilk günden randevumu aldım bu yüzden" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
SAĞLIKCovid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son ...
Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı - Haberler
SAĞLIKKısıtlamalar tamamen kalkacak mı?
Mukormikoz hastalığı nedir? Mukormikoz hastalığı belirtileri nelerdir? Kara Mantar (Mukormikoz) hastalığı hakk
SAĞLIKMukormikoz hastalığı nedir?
Covid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini Pirus zaferine benzetti - Haberler
SAĞLIKCovid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini ...
Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Korona'da yeni belirtiler! Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler?
SAĞLIKCovid'le ilgili korkutan itiraf: Tanıdığımızı ...
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: e-devlet, telefon ve MHRS aşı randevu ekranı
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Her 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar bırakıyor - Haberler
SAĞLIKHer 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar ...
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
SAĞLIKSağlık çalışanlarına şiddet zirveye ulaştı
9 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel koronavirüs tablosu açıklanıyor