Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçları sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları 21 Şubat - 11 Mart tarihleri arasında alındı.
Başvuru sonuçlarının açıklanacağına tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU SORGULAMA
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Branş dağılımı:
Mühendis
Mimar
Şehir Planlayıcısı
Tekniker
Teknisyen
Büro personeli
Destek personeli
Sosyal çalışmacı
Psikolog
Çocuk gelişimci
Öğretmen
Fizyoterapist
Hemşire
Koruma ve güvenlik görevlisi
Aşçı ve aşçı yardımcısı
Temizlik personeli
Şoför
Engelli bakıcısı
Çocuk bakıcısı