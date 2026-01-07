Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştireceği 3 bin personel alım sürecinde sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Yerleştirmeler kapsamında 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, gözler Bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrildi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS puanı kapsamında istihdam edilecek 3 bin personel için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, “Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?” sorularına yanıt aramaya başlarken, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

        2

        PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (ASHB) farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapacağı 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.

        4

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"