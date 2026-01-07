Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştireceği 3 bin personel alım sürecinde sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Yerleştirmeler kapsamında 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, gözler Bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrildi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç tarihi...
KPSS puanı kapsamında istihdam edilecek 3 bin personel için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, “Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?” sorularına yanıt aramaya başlarken, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (ASHB) farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapacağı 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.