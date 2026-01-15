AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Ocak 2026 bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

3 bin personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru ise daha sonra yayımlanacak.