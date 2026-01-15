Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı! Sonuçlara nasıl bakılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS puanına göre gerçekleştirdiği 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu kapsamda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarına nasıl bakılır?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bugün yayımlandı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden sonuçlara erişebilir. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Ocak 2026 bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
3 bin personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru ise daha sonra yayımlanacak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşılabilir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONAL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
BAKAN GÖKTAŞ’TAN TEBRİK MESAJI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."