Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 personel alımı için başvurular tamamlandı, ardından gözler başvuru sonuçlarına döndü. KPSS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından, hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 3.000 sözleşmeli personel alımı için başvurular 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı.
AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sürecinin ardından yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların değerlendirme sürecinin ortalama 2–3 hafta sürdüğü görülüyor.
Bu doğrultuda, sonuçların 2026 yılı Ocak ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı web sitesi https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI