Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 3.000 personel alımı sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuruların 26 Aralık'ta tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına döndü. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte ayrıntılar haberimizde…