        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3.000 personel alımı için başvurular tamamlandı, ardından gözler başvuru sonuçlarına döndü. KPSS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…

        Giriş: 06.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:27
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 3.000 personel alımı sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuruların 26 Aralık'ta tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına döndü. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte ayrıntılar haberimizde…

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından, hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 3.000 sözleşmeli personel alımı için başvurular 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı.

        AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 sözleşmeli personel alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler yerleştirme sonuçlarına döndü.

        Başvuru sürecinin ardından yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların değerlendirme sürecinin ortalama 2–3 hafta sürdüğü görülüyor.

        Bu doğrultuda, sonuçların 2026 yılı Ocak ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı web sitesi https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
