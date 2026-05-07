Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak toplam 680 personel istihdam edilecek. Alımlar mülakatsız olarak yapılırken, başvuru süreci 7 Mayıs itibarıyla başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise başvuru ekranı, şartlar ve kadro dağılımına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'http://aile.gov.tr, http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları için adaylar, 7- 22 Mayıs tarihleri arasında, son gün saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
Başvuru sürecine ilişkin diğer detaylara, aşağıda yer alan başvuru ilanına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
