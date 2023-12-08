Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan istismar açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor" başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği, çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatıldığını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak “Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

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Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

❗Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/KUxaxtJhwV — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) December 8, 2023