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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan refakatçisi olmayan çocuk açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili olarak genel tabloyu açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan refakatçisi olmayan çocuk açıklaması
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili olarak genel tabloyu açıkladı. Bakanlık sosyal medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu verileri paylaştı:

Refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır.


Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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