Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. 2390 sözleşmeli personel alımı için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınmıştı. Binlerce adayın merakla beklediği başvuru sonuçları için bakanlıktan açıklama geldi. Adaylar sonuçlarını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2390 personel alımı sonuç ekranı ve detaylar…