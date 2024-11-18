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        Haberler Bilgi Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama 2024: 2390 personel alımı başvuru sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve başvuru işlemleri 15-30 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. İlanda, 2 bin 390 kişilik alımın Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacağı belirtilmişti. Sonuç tarihi için araştırmalar sürerken 2390 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 08:16 Güncelleme: 20.11.2024 - 07:03
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. 2390 sözleşmeli personel alımı için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınmıştı. Binlerce adayın merakla beklediği başvuru sonuçları için bakanlıktan açıklama geldi. Adaylar sonuçlarını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2390 personel alımı sonuç ekranı ve detaylar…

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı.

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        Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        ''Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.10.2024 tarihinde yayımlanan ilana 15.10.2024 – 30.10.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

        Bakanlığımızca gerçekleştirilen 2.390 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır.''

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyuruldu.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek.

        PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMAYA İLİŞKİN BELGELER NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2.390 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır.

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