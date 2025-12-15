Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! 3 bin personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrası alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Alımlar KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak. İşte, 2025 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini vermişti. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak pozisyonlar ve gerekli belgeler gibi detaylar belli oldu. İlana göre başvurular, 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, 2025 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru ekranı…
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazatecilere açıklamalarda bulundu.
3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.
Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular, 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Alımlar ise KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 26 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.
Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabilecek. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecek.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
b) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek başvurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.)
Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkalı, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirtilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sosyal Çalışmacı (4/B): 169 kişi
Psikolog (4/B): 130 kişi
Çocuk Gelişimcisi (4/B): 53
Hemşire (4/B): 63 kişi
Fizyoterapist (4/B): 42 kişi
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Kadın): 798 kişi
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Erkek): 651 kişi
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı, Kadın/ Erkek):194
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı, Kadın/ Erkek):580
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın,/Erkek): 112 kişi
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, Kadın/Erkek): 98 kişi
ASDEP: 43
Diğer Sağlık Personeli: 21
Mühendis: 16
Öğretmen: 11
Avukat: 10
Tekniker: 4
Mimar:3
Destek Personeli(Bakım Personeli): 2
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecek.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecek.
Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
YERLEŞTİRME VE ATAMA
A-Yerleştirme:
Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecek. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacak.)
KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.
B-Atama:
Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca atama işlemi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacak.
Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacak.
Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.
