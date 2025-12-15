Altın yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.328 dolara kadar yükseldi. Ons altın tarafında yaşanan artışın ardından yurt içinde altının gram fiyatı yüzde 0,7 yükselerek 5 bin 942 lira seviyesini gördü. İşte 15 Aralık 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın, pazartesi günü zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320,65 dolara kadar yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.939,0200
Satış: 5.939,8020
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.325,64
Satış: 4.326,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.502,4300
Satış: 9.711,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.009,7300
Satış: 38.727,5100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.579,00
Satış: 38.906,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.941,88
Satış: 19.419,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.003,49
Satış: 38.720,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.125,70
Satış: 40.098,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.276,53
Satış: 4.385,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.419,86
Satış: 5.659,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.223,00
Satış: 97.012,00