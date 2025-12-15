Habertürk
Habertürk
        ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 15 Aralık 2025 canlı altın kuru

        Altın yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Bu kapsamda "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Haftanın ilk işlem gününde spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.328 dolara kadar yükseldi. Ons altın tarafında yaşanan artışın ardından yurt içinde altının gram fiyatı yüzde 0,7 yükselerek 5 bin 942 lira seviyesini gördü. İşte 15 Aralık 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Giriş: 15.12.2025 - 08:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:03
        1

        Altın, pazartesi günü zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320,65 dolara kadar yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.939,0200

        Satış: 5.939,8020

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.325,64

        Satış: 4.326,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.502,4300

        Satış: 9.711,5800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.009,7300

        Satış: 38.727,5100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.579,00

        Satış: 38.906,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.941,88

        Satış: 19.419,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.003,49

        Satış: 38.720,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.125,70

        Satış: 40.098,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.276,53

        Satış: 4.385,64

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.419,86

        Satış: 5.659,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 96.223,00

        Satış: 97.012,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
