Altın, pazartesi günü zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın, günün erken saatlerinde yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320,65 dolara kadar yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…