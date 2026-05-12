        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada mağdur çocuğun devlet korumasına alındığını, aileye psikososyal destek sağlandığını ve sanıkların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını duyurdu

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 23:34 Güncelleme:
        Cinsel istismar davasıyla ilgili açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Amasra’daki İstismar Soruşturmasında 33 Tutuklama” başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi. Yapılan incelemeler kapsamında uzman ekipler tarafından mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek hizmeti verildiği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alındığı ve mağdur çocuğun devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

        Bakanlık, söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olunacağını belirterek, sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

        Açıklamanın sonunda, “Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Bartın’ın Amasra ilçesinde 9’u çocuk toplam 33 kişi tutuklandığı kız çocuğuna cinsel istismar davasında, mağdur çocuğunun annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bartın'da 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalada elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

        Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı. Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de, "Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından" tutuklandığı öğrenildi.

