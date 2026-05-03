Ailesinden David Beckham'a doğum gününde tavuk hediyesi

Bir dönemin en başarılı futbolcularından biri olan, artık sahibi olduğu Inter Miami takımını yöneten David Beckham, dün 51'inci yaş gününü kutladı. Ailesiyle bağlarını koparan en büyük oğlu Brooklyn Beckham, babasının doğum gününde sessiz kalmayı tercih ederken, üç kardeşi, David Beckham'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı.

Beckham kardeşler, anneleri Victoria ile birlikte David Beckham'a doğum gününde ortak ve oldukça beklenmedik bir hediye olarak tavuklarla sürpriz yaptı.

52 yaşındaki Victoria Beckham, Instagram hesabından eşi David'in tavuklarla ilk kez tanıştığı ve onları ailenin 15 milyon sterlinlik Cotswolds malikanesindeki kümeslerine yerleştirdiği anın videosunu paylaştı.

Güneşli havada çekilen videoda David Beckham, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle yeni tüylü dostlarını kutularından çıkarırken görülüyor.

Kamera arkasından Victoria Beckham ise coşkuyla, "Bugün David'in doğum günü. Bunları da ben ve çocuklar ona hediye ettik. Çocuklar çok tatlılar!" ifadesini kullandı. Moda tasarımcısı Beckham, paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz!" başlığını koydu.

Romeo da Instagram'da babasıyla birlikte çekilmiş iki çocukluk fotoğrafını paylaşarak duygusal bir anma mesajı yayınladı. "Doğum günün kutlu olsun baba, seni çok seviyorum, yaptığın her şey için teşekkür ederim" ve "En iyi dostum" diye yazdı.

Beckham'ların en küçük oğlu Cruz ise Instagram'da babasıyla bir yatta çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" diye yazdı.

Harper, erkek kardeşlerinin ardından, "Dünyanın en iyi babasına mutlu yıllar" mesajını paylaştı. Harper ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse, senden daha iyi bir rol model isteyemezdim. Her zaman yanımdasın ve ben de her zaman senin yanında olacağım. Sen de her zaman, her yerde hayatının en güzel gününü geçir, her şeyi hak ediyorsun" diye ekledi.

David Beckham, daha önce de eşinden Noel hediyesi olarak tavuklar almıştı ve daha sonra geniş arazilerinde yeni hayvanlar için bir kümes kurmuştu. Beckham, çiftliğinde hem kümes hayvanları yetiştiriyor hem sebze ve meyve bakımı yapıyor hem de arıcılıkla ilgilenerek kendi ballarını üretiyor.