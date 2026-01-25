Habertürk
        Haberler Dünyadan Ailesini hedef alan Brooklyn Beckham babasından ilhamla yarattığı acı sosu tanıttı

        Ailesini hedef alan Brooklyn Beckham babasından ilhamla yarattığı acı sosu tanıttı

        Ailesiyle ipleri koparan ve ailesini yerden yere vuran açıklamasıyla manşetlerden inmeyen Brooklyn Beckham, gündemde olmasını fırsata çevirerek, babası David Beckham'dan ilhamla çıkardığı acı sosun tanıtımını yaptı

        Giriş: 25.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:11
        Brooklyn Beckham, annesi Victoria Beckham ve babası David Beckham'ı hayatını kontrol etmekle ve eşiyle arasını bozmaya çalışmakla suçlamasının ardından, her gün manşetlerde yer almasını fırsat bilerek daha önce çıkardığı acı sos ürününün tanıtımını yaptı.

        Sosyal medya sayfasında sık sık yemek videoları paylaşan Brooklyn Beckham, şişesini 14 sterline sattığı 'Cloud23' adlı ürünü için takipçilerine e-posta gönderirken, "Acının Arkasındaki Tarih" başlığını ekledi. Markanın adındaki 23 sayısının, bir dönemin en iyi futbolcuları arasında yer alan babası David Beckham'ın Real Madrid ve LA Galaxy'deki forma numarasına bir gönderme olması dikkat çekti.

        Brooklyn Beckham, daha önce acı sos işinde soyadının avantajını kullanmıştı. Ailesi, aralarındaki anlaşmazlıktan önce oğullarının ürün lansmanını desteklemişti. Brooklyn, Cloud23'ü 2024 yılında piyasaya sürdü ve ismi ticari olarak tescil ettirdi.

        Geçen yıl bir hayranı, Cloud23 isminin anlamını sormuştu. Brooklyn Beckham'ın ekibinden gelen yanıt şöyleydi: Markamızda yer alan 23 sayısı, Brooklyn'in, Real Madrid ve LA Galaxy'de oynarken 23 numarayı giyen ve NBA efsanesi Michael Jordan'dan ilham alan babası David Beckham'a sıcak bir göndermedir.

        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama
        Beckham'lara 10 çarpıcı suçlama Haberi Görüntüle
