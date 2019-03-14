AIM, Havacılık Bilgi Yönetimi'nin İngilizce baş harflerinden oluşan bir terimdir. Uluslararası sivil havacılığı destekleyen en hayati ve az bilinen rollerden biri Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) tarafından yerine getirilmektedir. Havacılık Bilgi Yönetiminin (AIM) amacı, uluslararası hava seyrüseferinin güven, düzen ve etkinliği için gerekli bilgi havacılık veri ve haberleşme akışını sağlamaktır.

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) birimleri uçuş öncesi, esnası, sonrası yani uçuşun tüm aşamalarında gerek duyulan havacılık veri ve bilgilerini toplayan ve uçak işleticileri ile pilotların kullanımına sunan birimlerdir. Eksik ve hatalı havacılık veri ve bilgisi hava seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürebilir.

İşte bu noktada hizmet veren AIM Memurları; Ulusal ve Uluslararası uçuş emniyetini, verimliliğini, etkinliğini, düzenini, havacılık bilgi ve verilerini belirlenen standartlar çerçevesinde, uygulayan ve hizmet veren meslek grubudur.

AIM MEMURUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurucu üyelerinden olan Türkiye’de “Havacılık Bilgi Hizmetleri” tek yetkili “Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı” kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde DHMİ tarafından işletilen 52 havalimanında yaklaşık 493 Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personeli günün 24 saati görev yürütmektedir.

AIM memurlarının görevleri şunlardır:

- Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplama, “Havacılık Bilgi Bülteni (AIP)” formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, yayınlama ve dağıtım işlemleri

- Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların uçuş izninin olup olmadığının takibi, resmi tatil, hafta sonu ve mesai saatleri dışında “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” adına Türk Hava Sahası kullanımına izin vermek, izinsiz uçakların geri çevrilmesini koordine etmek

- Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken Uçuş Planlarının yayım, denetim ve takibi

- Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliği hakkında yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM (Havacılara Uyarı) işlemleri

- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) alanında yaşanan uluslararası gelişmeleri izlemek, otomasyon ve entegrasyona yönelik projeleri başlatmak.

- COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka yollardan SAR’la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirmek,ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

AIM MEMURU MAAŞI NE KADAR?

AIM memurluğu, çalışma koşulları ve geliri nedeniyle son zamanların en fazla ilgi gösterilen meslekleri arasında yer alıyor. İşe yeni başlayan stajyer AIM memuru maaşı ek ödemeler haricinde 5000 TL seviyelerinde. AIM memurlarının maaşları ise yaklaşık 7000 bin TL seviyelerinde.

Aile yardımı, havacılık tazminatı, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı gibi ek ücretler de dahil edildiğinde AIM memurlarının aylık gelirleri daha da artıyor.

AIM MEMURU OLMA ŞARTLARI

AIM memuru olmak için herhangi bir lisans programından mezun olmanız, KPDS/YDS sınavlarına katılarak en az D seviyesinde İngilizce bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca güvenlik soruşturmalarında da olumlu rapora sahip olmanız istenmektedir.

Söz konusu şartları karşılıyorsanız Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayınlanan iş ilanlarını takip edebilirsiniz. DHMİ ilanlarında her yıl AIM memuru alımı yapılmaktadır.