Ajda Pekkan'dan 18 Eylül'de bir ilk!

Süperstar Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez konser verecek. Pekkan, We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında 18 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserde, özel olarak tasarlanan sahne, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel sürprizlerle eğleceli bir konsere imza atacak.

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne alacak. We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında, yıldızların altında ve doğanın içinde gerçekleşecek konserde KüçükÇiftlik Park’ın konsepti de Süperstar için tamamen değişiyor.

Etkinlik kapsamında pandemi koşullarına uygun olarak, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle 800 kişilik sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı mekânda, Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler de hazırlanıyor.

İstanbul’da özlenen gece hayatını yaşatacak olan etkinlikte tüm misafirler kendilerine özel konforlu localarında gönül rahatlığıyla dans edebilecek. 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı gerçekleşecek ve kapı açılış saati 20.00 olan konserin biletleri Passo'da...