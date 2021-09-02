Ajda Pekkan: Duygularımızın ortak noktası hep müzik!

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Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Ajda Pekkan, konserine başlamadan önce sevenlerine, "Birbirimizden ayrı kaldığımız günler, yıllar oldu. Fakat duygularımızın ortak noktası hep müzik oldu. Birbirimizden uzak kalsak da bugün Boğaz'ın incisi Kuruçeşme Açıkhava'da birlikteyiz." sözleriyle seslendi.

Konserine "Sihirli Aşk" şarkısıyla başlayan Süperstar, repertuvarı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile unutulmaz bir geceye imza attı.

"Vitrin", "Amazon", "Aynen Öyle" ve "Eğlen Güzelim" gibi en sevilen hit'lerini seslendiren Pekkan, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de göz doldurdu. Ajda Pekkan, somon rengi tulumu ve saçındaki tacı ile göz kamaştırdı.