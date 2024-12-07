Ajda Pekkan'dan açıklama

Ajda Pekkan hakkında, "Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'daki protokol krizi ve Efes Antik Tiyatro konserindeki gecikmenin faturasını 1.5 yıldır çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti. Aygün'le yollarını ayıran Süperstar, Polat Yağcı'yla el sıkıştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber basına yansıdı.

Konuyla ilgili Ajda Pekkan cephesinden açıklama geldi. İş insanı Sedef Aygün'ün, Ajda Pekkan'ın menajeri değil, yakın arkadaşı ve dostu olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Kendi işi için Almanya'da olsa da, son 2 yıldır kurumsal alandaki birikimini Ajda Pekkan için hayata geçirmiş; İnönü Stadı'ndaki unutulmayacak tarihi konser de dahil olmak üzere, Sedef Aygün & Ajda Pekkan işbirliği döneminde gerçekleşmişti" denildi.