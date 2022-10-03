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Ajda Pekkan'dan Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan

Şarkıcı Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın 74. yaş günün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Pekkan, kardeşine "Hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde 'Anne' diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım... Canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi

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  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    'Süperstar' Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, 74 yaşına girdi. Ünlü isim, kız kardeşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. 
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Semiramis Pekkan ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ajda Pekkan, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde 'Anne' diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım... Canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız, sevinçlerimiz olsun inşallah.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşılmıştı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. Ayça, Ayçin’den 2 yaş büyük. İkisi de kamera önünde başarılarıyla söz ediyorlar.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi de kendisi gibi ünlü bir isim. Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın; dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede imzası bulunuyor.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da kardeş olan isimlerden.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Mustafa Ceceli ile kardeşi Sinan Ceceli de ağabeyinin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Nil Karaibrahimgil'in ablası Işıl Mete.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Şarkıcı Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    İrem Helvacıoğlu ile kardeşi Merve Helvacıoğlu.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Emre Karayel ile kardeşi Cenk Karayel.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Şeyma Subaşı ve kız kardeşi Kübra Açıl.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    İrem Derici ile kardeşi Cemre Derici.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Azra Akın ile kardeşi Doruk Akın.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ile ağabeyi Şahan Gülşe.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Kaan Urgancıoğlu ile Can Urgancıoğlu.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Zeynep Tuğçe Bayat ile kız kardeşi Tutku Bayat.
  • Ajda Pekkan'dan kardeşi Semiramis Pekkan'a: Hayatın bana sunduğu en büyük armağan - Magazin haberleri

    Öykü Karayel ile ikizi Ezgi Karayel.

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