Ajda Pekkan rekor kırdı

3.500 müzikseverin eşliğiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan, koro halinde kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti. Repertuarında bir çok hit şarkısına yer veren Pekkan, Semicenk ile birlikte düet yaptığı ve kısa süre içerisinden dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında yer alan 'İlk Baharım Kışa Döndü' şarkısına da yer verdi.