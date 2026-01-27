GENEL KURALLAR NELER?

-Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm yurt dışı uçuşları kapsamakta.

-Fiyatlar tek yön direkt üzerinden belirlenmiştir.

-İç hat ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı yurt dışı uçuşları 10 dolar/euro farkla satışa sunulmakta.

-İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerli.

-Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 5 euro fiyatla satışa sunulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aktarmalı seyahatlerde ise kabin bagajı ücreti 150 TL olarak uygulanacak.

-Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

-Kampanya 72.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

-Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değil.

-Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli.

-Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

-AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

-AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.