        AJet 9 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyası duyurdu! Ajet yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli?

        AJet'ten 9 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyası! AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi tarih ve uçuşlar için geçerli?

        AJet, 9 dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Tüm yurt dışı uçuşlarını kapsayan kampanyanın bilet satışları, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Yurt dışı seyahati yapmak isteyen vatandaşlar, kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli olacak? İşte yanıtı haberimizde...

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:59
        1

        AJet bugün itibarıyla yurt dışı indirimlİ bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 72 bin koltuk satışa çıktı. Yurt dışı kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 28 Ocak tarihine kadar bilet satın alabilecek. Bu doğrultuda “AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihler için geçerli, genel kurallar neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        AJet, 27 Ocak 2026 günü saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında 72 bin koltuk satışa sunuldu. Bilet satışları 28 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

        3

        HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

        AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası 9 Şubat- 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        4

        GENEL KURALLAR NELER?

        -Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm yurt dışı uçuşları kapsamakta.

        -Fiyatlar tek yön direkt üzerinden belirlenmiştir.

        -İç hat ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı yurt dışı uçuşları 10 dolar/euro farkla satışa sunulmakta.

        -İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerli.

        -Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 5 euro fiyatla satışa sunulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aktarmalı seyahatlerde ise kabin bagajı ücreti 150 TL olarak uygulanacak.

        -Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

        -Kampanya 72.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        -Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değil.

        -Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli.

        -Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        -AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        -AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
