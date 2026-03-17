AJet yurt dışı bilet kampanyası başlattı! AJet indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlar için geçerli?
AJet, yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya 17 Mart itibarıyla başladı ve 18 Mart Çarşamba günü sona erecek. Yurt dışı seyahatlerinde indirimli bilet almak isteyen vatandaşlar, kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli? İşte ayrıntılar...
AJet, yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya biletleri 17 Mart 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Kampanya 18 Mart Çarşamba günü sona erecek.
AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
AJet yurt dışı bilet kampanyası 14 Nisan - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.
GENEL KURALLAR
- Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh uçuşlarını kapsamaktadır.
- İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerli.
- Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 5 euro, uçak altı bagaj 5 euro fiyatla satışa sunulmaktadır.
- Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.
- Kampanya sınırlı süre içinde satın alınabilir.
- Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değil.
- Kampanya yalnızca AJet Mobil uygulamada geçerli.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.