AJET yurt dışı uçuş kampanyası müjdesi! AJET yurt dışı uçuş bilet fiyatları ne kadar?

AJET YURT DIŞI BAĞLANTILI UÇUŞLARDA İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI

AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. AJet’in sefer yaptığı seçili dış hat rotaları arasındaki İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşlarına ait biletler 21 dolardan başlıyor.

ALMANYA'DAN MISIR'A BAĞLANTILI UÇUŞ 21 DOLAR

AJet, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetleri’nden Kuzey Afrika’ya sefer yaptığı 30 ülkeyi kapsayan bağlantılı uçuş kampanyası ile Dünya’yı birbirine bağlıyor. AJet’in bağlantılı uçuş kampanyası ile Almanya’dan Mısır’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a, seçili dış hat rotalarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçak biletleri 21 dolardan başlıyor. 30 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 9 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 30 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.