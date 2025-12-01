KATILIM ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak,

- 01.01.2001 veya sonrasında doğmuş olmak,

- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

- Üniversitelerin; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay ve Uçak Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümlerinde örgün şekilde öğrenimine devam eden 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olmak,

- 2.75 ve üzerinde not ortalamasına sahip olmak,

- İyi derecede yazılı ve sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilmek,

- Daha önce THY A.O. veya THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

- Daha önce THY A.O. veya farkı kuruluşlardaki görevlerinden devamsızlık, disiplinsizlik gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle ayrılmamış olmak.