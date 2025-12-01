Ajet'ten ünversitelilere iş imkânı: Ajet Wing Up part time iş başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?
Ajet üniversite öğrencilerine Wing Up programı ile part time iş imkânı sunuyor. Ajet, üniversitelerin İktisat, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümlerinde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine havacılık alanında iş olanağı sağlıyor. Peki Ajet part time iş başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar
Ajet, Wing Up programı ile üniversitelilere yarı zamanlı iş imkânı sağlıyor. Kabin Operasyon Müdürlüğü, Uçuş Eğitim Başkanlığı ve Satış Başkanlığı gibi birimlerde istihdam olanağı sunulurken, öğrenciler iş başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki katılım şartları neler? İşte Ajet Wing Up part time iş başvurusuna dair tüm ayrıntılar
AJET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE PART TİME İŞ İMKÂNI SUNUYOR
Ajet Wing Up programı ile üniversitelilere part time iş deneyimi sunuyor. Belirli bölümlerde örgün eğitime devam eden 3. ve 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular Ajet’in "LinkedIn" hesabı ya da "AJet Wing Programı" internet sayfası üzerinden yapılabilecek.
KATILIM ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak,
- 01.01.2001 veya sonrasında doğmuş olmak,
- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
- Üniversitelerin; İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay ve Uçak Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümlerinde örgün şekilde öğrenimine devam eden 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olmak,
- 2.75 ve üzerinde not ortalamasına sahip olmak,
- İyi derecede yazılı ve sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilmek,
- Daha önce THY A.O. veya THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,
- Daha önce THY A.O. veya farkı kuruluşlardaki görevlerinden devamsızlık, disiplinsizlik gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle ayrılmamış olmak.
ÇALIŞMA ALANLARI HANGİ BİRİMLER?
- Bilgi Teknolojileri ve Dijital Çözümler Başkanlığı
- Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı
- Finans Başkanlığı
- Gelir Yönetimi Başkanlığı
- İletişim Müdürlüğü
- İç Denetim Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları Başkanlığı
- Kabin Operasyon Müdürlüğü
- Satış Başkanlığı
- Teknik Başkanlık
- Uçuş Eğitim Başkanlığı
- Uçuş İşletme Başkanlığı
- Uyumluluk İzleme ve Emniyet Başkanlığı
- Üretim Planlama ve Filo Yönetimi Başkanlığı
- Yer İşletme Başkanlığı
Çalışma Yeri: İstanbul, Maltepe AJet Genel Müdürlük Binası / Sabiha Gökçen Havalimanı