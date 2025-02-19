AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım başladı. 30 Kasım'da il kongreleri tamamlandı ve 7 Şubat 2025'te İstanbul'daki il kongresi ile tüm il kongreleri sonlandı. Peki AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?