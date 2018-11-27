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Ak Parti Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
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Ak Parti Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli?

AK Parti yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adaylarını netleştirmeye başladı. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın seçildiği açıklandı. Türk vatandaşları Yücel Yılmaz'ın hayatını araştırmaya başladılar. Peki, Ak Parti Balıkesir Belediye Başkan'ı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte Yücel Yılmaz ile ilgili detaylar...

27.11.2018 - 13:45 | Güncelleme:

Yücel Yılmaz, 2014 yerel seçimlerinden bu güne kadar Balıkesir Karesi Kurucu Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İşte AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı olacağı açıklanan Yücey Yılmaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Evli ve biri kız, biri erkek, iki çocuk babası olan Yücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya’da doğdu.

İlkokulu Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Balıkesir Özel Altuğ Yurdakuloğlu Koleji’nde tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.

Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığını yapmasının yanı sıra, Düşünce Peteği topluluğunu kurarak lisans eğitimi sonuna kadar başkanlığını yürüttü.
Bir dönem İstanbul merkezli özel tekstil firmasının ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev yapan Yücel Yılmaz, 9 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği yaptı.

Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü Lisan Okulu’nda Asteğmen olarak tamamladı. Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren yabancı dil eğitiminde; kurs, yayıncılık ve yurtdışı eğitim alanlarında faaliyet veren Yabancı Dil Okulları'nın kurucu olan Yücel Yılmaz, ayrıca Kanada’da Dil Okulları Yönetimi Eğitimi ve İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde Öğretmen Gelişim Eğitimi almıştır.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyesi, Balıkesir Sanayici İş Adamları Derneği (BASİAD) yönetim kurulu üyesi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyesi, Balıkesir Sanayi Odası Meclis üyesi Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı gibi çeşitli görevlerde almıştır. Ayrıca Özel Öğretim Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) üyesi olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri de takip etmektedir.

Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapan Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinden beri Balıkesir Karesi Kurucu Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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