AK Parti'de 2023 hazırlıkları! Önce vizyon belgesi, sonra beyanname

İlk aşamasında saha çalışmaları yer alıyor. Buna göre, il ziyaretleri, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" adıyla yeni bir formatta devam edecek. Teşkilata, bakanlar da eşlik edecek. 26 milyon haneye tek tek gidilip talepler için çözüm aranacak. Kadın, genç ve emeklilerle ayrı ayrı temas kurulacak.

"YENİ YÜZYILA UYGUN VİZYON BELGESİ"

28 Ekim tarihinin seçilme nedenini anlatan Kandemir, "Ertesi gün, Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. Türkiye için yeni bir yüz yıl başlayacak. O yeni yüzyıla uygun şekilde vizyonumuzu paylaşacağız, somut şeyler söyleyeceğiz. 21 senelik AK Parti hikayesi, Türkiye'yi başka bir yere getirdi. Biz buradan Türkiye'yi nereye taşıyacağız. Toplumla bunu paylaşmak istiyoruz. Vizyon belgesi ile daha yoğun şekilde sahaya çıkmış olacağız " diye konuştu. Seçimlerinde kullanılacak slogan, Erdoğan'ın o gün yapacağı konuşma metninde yer alacak.

"TEK KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK"

AK Parti'nin seçim beyannamesi seçim takvimi açıklandıktan sonra, kamuoyuna duyurulacak. Ekim ayında bu nedenle ikinci bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için ayrı bir kampanya yürütülecek mi" sorusuna da yanıt veren Kandemir, "Tek kampanya yürütülecek" ifadesini kullandı.