AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.