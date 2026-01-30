Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: 2028 bizim en kolay seçimimiz olacak; adayımız Erdoğan

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: 2028 bizim en kolay seçimimiz olacak; adayımız Erdoğan

        Erzincan'daki İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Erdoğan'ı "Müslüman dünyasının lideri" olarak niteleyip sahada çalışmaların süreceğini söyledi. Acar, muhalefete karşı "tezvirat ve yolsuzlukla mücadele" vurgusu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2028 bizim en kolay seçimimiz olacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle." dedi.

        Acar, Erzincan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 11,5 milyon üyesi ve 450 bin görevli partili dışarıya açılan yüzü olmanın sorumluluğunu ve yükünü omuzlanmış bir yıl geçirdiklerini söyledi.

        Sokakta gidilmemiş bir kapının, sıkılmamış bir elin olmaması gerektiğini ifade eden Acar, "Önümüzde zorlu bir mücadele daha var. 2028'de yine bir seçim ve tezviratla asla hak etmedikleri bu millete çıkıp meydanlarda, gördüğünüz gibi hiçbir iddiası, memleket için derdinin hiç asla gündemine dahi alınmadığı Silivri'deki yolsuzlukla itham edilen ve iddianamelerin de ortada olduğu bir sürü ithama cevap vermek yerine sadece ve sadece ana muhalefet partisinin, bir adamın arkasından Silivri'ye bakmasının sonucuyla gidilen bir seçimden bahsediyoruz. Burada işimiz yine kendimizi anlatmak üzerine çok zor olacak. Tezviratlara, yalana, yolsuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        REKLAM

        2028 seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Acar, şunları kaydetti:

        "Liderimiz belli, vatandaşa dokunmuşuz. Anadolu'nun bizatihi kendisi olmuşuz. Zaten böyle bir durumu doğru şekliyle anlatabiliyorsak ne ala. Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar anlatmamızı tavsiye ediyor. Anlatacak çok şeyimiz var. 'Durmak yok yola devam'ın bir karşılığı var. 'Yaparsa AK Parti yapar'ın bir anlamı var. Tabii ki kusursuz değiliz. Beşeriz, hatalarımız, eksiklerimiz muhakkak var. Bunları tamamlamak için başımızda çok üst düzeyde bir profile ulaşmış olan, çok tecrübeli bir liderimiz var. Sadece bunu anlatmamız kafi. Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden Müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle."

        Acar, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı tarafından da Acar'a hediye takdim edildi.

        Programa, Erzincan Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.

        Acar, daha sonra Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yerel ve ulusal medyanın büyük sorumluluğu olduğunu hatırlatan Acar, "AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı olarak ulusal ve yerel basının yaşamış olduğu sıkıntıların farkındayız. Bizler, basın mensuplarımızın mesleklerini daha sağlıklı şartlar altında icra edebilmeleri, haklarının güçlendirilmesi, tüm sorunlarının giderilmesi noktasında sorumluluk almaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha nitelikli ve daha etkin bir medya ortamının oluşmasına da bundan önce yaptığımız gibi katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de kadın ortağını darbedip yaralayan sanığa indirimli 2,5 yıl hapis ve tahliye

        İzmir''in Çiğli ilçesinde iş ortağı Songül Çolak'ı (43) darbedip, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralayan sanık Erdal E. (58), indirimli 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınan Erdal E. tahliye edildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. (DHA)    

        #Faruk Acar
        #Erzincan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık