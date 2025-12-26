Habertürk
Habertürk
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan "ekran izni" açıklaması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan "ekran izni" açıklaması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti mensuplarının medyada daha aktif yer alacağına yönelik beklentilerin karşılanmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 26.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:33
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan "ekran izni" açıklaması
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "ekran izni" tartışmasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz. AK Parti medya ve iletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur.

        Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır. Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

