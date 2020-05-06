AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan yaş çay üreticileri hakkında açıklama:

AA

AK Parti Rize İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın değerlendirmelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında çay üreticileri ve çay fiyatı ile ilgili görüşmelerin olacağını vurgulayan Yazıcı, bu toplantıda bir kararın çıkacağını bildirdi.

Çayın stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"İnşallah haftaya kabine toplantısında bu konuyla alakalı hem çay fiyatı hem de çay toplamak üzere Rize'ye dönüşle alakalı bir karar çıkar. Karar sonrası dönüşlere izin verilir veya verilmez o ayrı bir konu. Bu koronavirüsü hazır kontrol altına almışken Rize'yi tekrar üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması için de büyük bir hassasiyet içindeyiz. Önümüzdeki Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Biz kimseyi, hiçbir vatandaşımızı gerekli olmadığı halde zora sokacak bir davranış içinde olmayız ama sağlığımız her şeyin önünde. Biz müstahsilimizi hiçbir zaman enflasyonun altında ezdirmedik. Hemşehrilerimiz hiç tedirgin olmasın. Suhuletle, sükunetle süreci takip etsinler. En rasyonel karar neyse onu alacağız. İnşallah hemşehrilerimizin hayrına olacak."

Kovid-19 salgını sürecine de değinen Yazıcı, ""Bunun merkezi İstanbul. İstanbul'dan yayılıyor ve Rize dışında yaşayan hemşehrilerimizin çoğu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'dan her giden elbetteki virüs yaymıyor ama buradan giden insanların virüsün yayılması konusunda etkin rol aldığı görüldü. Dolayısıyla Rize'ye geliş ve çay fiyatı üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.