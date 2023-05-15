Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı tebrik etti

ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Oğan'ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı tebrik etti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/genel-secim

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

Mayıs 2023 Ankara Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 İzmir Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Millet İttifakı liderlerinden oy sayım sürecine ilişkin açıklamalar
GÜNDEM Millet İttifakı liderlerinden oy sayım sürecine ...
Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti birinci oldu, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne oldu?
GÜNDEM Sayımlar devam ediyor: Seçimi kim kazandı?
Çekmeköy Seçim Sonuçları 2023: Çekmeköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM 2023 Çekmeköy Seçim Sonuçları
Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023: Beylikdüzü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM 2023 Beylikdüzü Seçim Sonuçları
Kars Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nelerdir? Kars güncel oy durumu
GÜNDEM Kars Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
Bayrampaşa Seçim Sonuçları 2023: Bayrampaşa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM 2023 Bayrampaşa Seçim Sonuçları
Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?
GÜNDEM Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
Pendik Genel Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Pendik Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Pendik Seçim Sonuçları
Başakşehir Seçim Sonuçları 2023: Başakşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları
GÜNDEM 2023 Başakşehir Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları 2023 CANLI | Son dakika: Sayımda son durum! Osmaniye Genel Seçim Sonuçları Kim Önde, Ne Zaman Açıklanacak ve Milletvekili Oy Oranları Nasıl?
GÜNDEM Osmaniye seçim sonuçları 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.