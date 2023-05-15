AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ATA İttifak'ı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Anadolu Ajansı'nın parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Yıldırım, Sinan Oğan ile telefonda görüştü.
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği başarı dolayısıyla Oğan'a tebriklerini iletti.
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https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi
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