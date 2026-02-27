Canlı
        AK Parti Genel Sekreteri Antalya'daki vefa iftarında konuştu | Son dakika haberleri

        AK Parti Genel Sekreteri Antalya’daki vefa iftarında konuştu

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Antalya'da düzenlenen Vefa İftarı'nda teşkilat mensuplarına hitap etti. İnan, Ramazan'ın kamusal alanda özgürce yaşanması gerektiğini savunarak, geçmiş dönemdeki kısıtlamaların geride kaldığını söyledi; laiklik tartışmaları, savunma sanayii ve 2028 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 22:06 Güncelleme:
        İnan'dan Ramazan vurgusu
        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Antalya’da düzenlenen Vefa İftarı’nda teşkilat mensuplarına hitap etti. İnan, Ramazan’ın kamusal alanda özgürce yaşanması gerektiğini savunarak, geçmiş dönemdeki kısıtlamaların geride kaldığını söyledi; laiklik tartışmaları, savunma sanayii ve 2028 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.

        "İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KORUNMALI"

        Antalya’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa yoğun katılım oldu. Konuşmasında Ramazan ayının toplum hayatındaki yeri üzerinde duran İnan, ibadet özgürlüğünün kamusal alanda da korunması gerektiğini belirtti. Farklılıkların toplumsal zenginlik olduğunu vurgulayan İnan, geçmişte yaşanan başörtüsü yasakları ve katsayı uygulamaları gibi kısıtlamaların tekrar etmemesi gerektiğini ifade etti.

        "TEPKİLERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

        28 Şubat sürecine atıf yapan İnan, dini eğitim ve yükseköğretimdeki eski sınırlamaların artık geride kaldığını, bugün gençlerin ibadet ve eğitim hakkını daha rahat kullanabildiğini söyledi. Laiklik tartışmalarına da değinen İnan, laikliğin inanç özgürlüğüyle çelişmediğini, kamusal alanda dini pratiklerin görünürlüğüne yönelik tepkileri doğru bulmadıklarını dile getirdi.

        "CUMHURBAŞKANININ ADAYLIĞI"

        Savunma sanayiindeki gelişmeleri örnek gösteren İnan, Türkiye’nin son yıllarda ürettiği insansız hava araçlarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü belirtti. Siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, Cumhur İttifakı’nın 2028 seçimlerine kararlılıkla hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası adaylığı konusunda teşkilatların güçlü bir irade ortaya koyduğunu, üyelerin bu yönde kenetlendiğini ifade etti. Program, AK Parti Antalya teşkilatının “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine vurgu yapılan mesajlarla sona erdi.

