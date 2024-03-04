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        Haberler Gündem Politika AK Parti Kayseri İl Başkanlığından siyasi afiş ve brandaların kaldırılması için başvuru

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından siyasi afiş ve brandaların kaldırılması için başvuru

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kentte yasal olmayan yerlerdeki siyasi görsellerin kaldırılması için seçim kuruluna dilekçe verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:18 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:18
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        Afişlerin kaldırılması için başvuru
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        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri'de yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için ilgili seçim kuruluna başvuruda bulunuldu.

        Dilekçede, "Yerel seçimlerde tüm siyasi partiler tarafından yasal olmayan, trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçit ayakları ve altları ile tramvay güzergahında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için gereğini arz ve talep ederiz." ifadelerine yer verildi.

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        #Ak Parti Kayseri
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