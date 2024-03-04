AK Parti Kayseri İl Başkanlığından siyasi afiş ve brandaların kaldırılması için başvuru

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri'de yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için ilgili seçim kuruluna başvuruda bulunuldu.

Dilekçede, "Yerel seçimlerde tüm siyasi partiler tarafından yasal olmayan, trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçit ayakları ve altları ile tramvay güzergahında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için gereğini arz ve talep ederiz." ifadelerine yer verildi.