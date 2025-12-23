Habertürk
        Son dakika: AK Parti MKYK'da hangi başlıklar ele alındı? | Son dakika haberleri

        AK Parti MKYK'da hangi başlıklar ele alındı?

        Terörsüz Türkiye süreci, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun da gündemindeydi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir kez daha kararlılık mesajı vererek, süreçten geri adım atmanın söz konusu olmadığını vurguladığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:03
        AK Parti MKYK'da hangi başlıklar ele alındı?
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, terörsüz Türkiye süreci ve bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlikler ele alındı

        “SÜREÇTEN GERİ ADIM ATILMAYACAK”

        Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Süreçten geri adım atmanın söz konusu olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üyelerine "Terörsüz Türkiye sürecini anlatma konusunda dikkat edin" uyarısında bulunduğu da öğrenildi.

        “BİZİM GÜNDEMİMİZ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin Türkiye için çok önemli olduğunu ve hassas bir şekilde yönetileceğini de ifade etti. Erdoğan’ın “Süreç derinleştikçe provokasyonlar artacak” diyerek dikkatli olunmasını istediği de belirtildi. Toplantının gündeminde Meclis'teki bütçe görüşmelerinde artan tansiyon da vardı. Erdoğan'ın, "Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi büyütmek. Muhalefetin bu tutumuna bakmayacağız, Türkiye’nin gerçek gündemine odaklanacağız" mesajını verdiği öğrenildi.

        YENİ YILDA ATILACAK ADIMLAR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl öncesi içinden geçilen kritik sürece de işaret ederek 2026'nın önemine de değindi. Seçim öncesi hazırlıkların yapılacağı 2027 yılına hazır girilmesi gerektiğini belirtti.

        #Son dakika haberler
