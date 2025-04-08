AK Parti MYK'da neler konuşuldu? İşte toplantının perde arkası

AK Parti'de yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci gündemin ilk sırasındaydı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da terörsüz sürecini ele aldı. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu’nda kurmaylarına sürece sahip çıkmaları talimatını verdi.

NEVRUZ KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla Nevruz kutlamalarını da değerlendirdi. Nevruz kutlamalarının provokatif olaylara sahne olmamasının sürecin olumlu bir seyirde ilerlemesi için dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Saraçhane gösterilerinde DEM Partililerin sahada olmamasının da bir diğer önemli gösterge olduğuna işaret etti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN SEVİYESİNE İNMEDEN DAVRANMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına soruşturma sürecinde CHP'nin söylem ve eylemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın, "Biz iktidar partisiyiz. Bize yakışan vakurlu duruşumuzu korumaktır. Onların seviyesine inmeden davranmalıyız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

CHP LİDERİ ÖZEL’İN CUNTA ÇIKIŞI

MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" çıkışı da gündeme geldi. AK parti, konuya ilişkin söylemleri hukuki zemine taşıyacak.