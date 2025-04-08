AK Parti MYK'da neler konuşuldu? İşte toplantının perde arkası
AK Parti'de yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda "terörsüz Türkiye" süreci gündemin ilk sırasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda "terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. Erdoğan, DEM Parti'nin sürece dair yürüttüğü tutumu değerlendirdi. Nevruz kutlamalarında provokasyon olaylarının yaşanmamasını ve DEM Parti'nin Saraçhane gösterilerine katılmamasını olumlu gelişme olarak değerlendirdi.
AK Parti'de yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci gündemin ilk sırasındaydı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da terörsüz sürecini ele aldı. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu’nda kurmaylarına sürece sahip çıkmaları talimatını verdi.
NEVRUZ KUTLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla Nevruz kutlamalarını da değerlendirdi. Nevruz kutlamalarının provokatif olaylara sahne olmamasının sürecin olumlu bir seyirde ilerlemesi için dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Saraçhane gösterilerinde DEM Partililerin sahada olmamasının da bir diğer önemli gösterge olduğuna işaret etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN SEVİYESİNE İNMEDEN DAVRANMALIYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına soruşturma sürecinde CHP'nin söylem ve eylemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın, "Biz iktidar partisiyiz. Bize yakışan vakurlu duruşumuzu korumaktır. Onların seviyesine inmeden davranmalıyız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
CHP LİDERİ ÖZEL’İN CUNTA ÇIKIŞI
MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" çıkışı da gündeme geldi. AK parti, konuya ilişkin söylemleri hukuki zemine taşıyacak.