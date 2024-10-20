AK Parti Sözcüsü Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu.

Çelik, Yenidoğan çetesi üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Bu çete bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.