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        Haberler Gündem Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak

        AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, İstanbul'da 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan çetesi' hakkında, çetenin bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek, "Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:42
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        "Bebek katilleri en ağır cezayı alacak"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

        Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu.

        Çelik, Yenidoğan çetesi üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Bu çete bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

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        #Ömer Çelik
        #yenidoğan çetesi
        #bebek ölümleri
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