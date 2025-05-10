AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanı'mız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."