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Ömer Çelik'in açıklaması şöyle;

25 yıl önce bugün Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde #Srebrenitsa’da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 11, 2020

Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi.

İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katiller ödüllerindildi. Ama #Srebrenitsa’da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 11, 2020

Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de #Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsalığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız.

Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.