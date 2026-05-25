AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'miz dünyanın barış adas

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, dünyanın "barış adası" olarak öne çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Çelik, partisinin Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı ve bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, teşkilatlarının enerjisinin sımsıcak olduğunu söyledi.

Parti teşkilatlarının her zamanki gibi bir arada olduğunu belirten Çelik, "Bu kardeşliği, birliği, dirliği her zaman gösteriyoruz. Hangi dönemde, hangi kademede olursa olsun siyaset yapan, geçmişte aktif görevde bulunmuş, bugün başka görevde bulunan bütün arkadaşlarımız burada. AK Parti'de aktif, pasif görev yok. Herkes, her zaman görevinin başında." diye konuştu.

Çelik, AK Parti Adana İl Teşkilatı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan siyasi duruşun en büyük taşıyıcısı olarak yoluna devam ettiğini anlattı.

Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yukarısında Rusya-Ukrayna konusundaki kriz devam ediyor. Türkiye'nin güneyindeki Gazze'de soykırım maalesef devam ediyor. Doğumuzda İran'a dönük olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in haksız, hakkaniyetsiz ve hukuksuz saldırısının neticesi olarak ortaya çıkan tablo maalesef insani, siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuruyor. Balkanlar'da da birtakım olaylar gerçekleşiyor. Bütün bunun ortasında Türkiye'miz, nazar değmesin, gıpta edilen, üzerine titrenilen, dünyanın barış adası olarak öne çıkmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bütün ömrünü vakfettiği büyük Türkiye davası, bu davanın gereklerini yerine getirme konusunda cesur, tereddütsüz ve tavizsiz mücadelesi ve tabii sizlerin, sizlerden öncekilerin hep beraber verdiği bu destek, Türkiye'yi bugünlere getirdi. Bunun önemini hiçbir zaman unutmayalım."

Çelik, geçmişte Türkiye'de yanlışları düzeltmeye, çarpıklıkları gidermeye kalkışanlara siyasi operasyonlar yapıldığını ifade ederek, "Vesayetin en karanlık, zor zamanlarında ve dünyanın en kötü koşullarında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilinen ve bilinmeyen siyasi suikastler ve siyasi tehditlerle gelirlerken, bütün siyasi kadrolarımızın ve partimizin üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışırlarken, tek bir parti temsilcimizi bile sökemediler. Dimdik ayakta durduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gençliğin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Gençlik dinamizm, korkulardan yılmamak, hiçbir şekilde önüne çıkan engellerden geri adım atmamak, bildiği ve inandığı uğruna tehdit edilse bile yoluna devam etmek demek. Gençlik yaş değil, iradedir. Onun için AK Parti'nin en genci, Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Çelik, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı.

Programa, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek ile İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.