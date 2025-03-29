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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:14
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        Sözcü Çelik'ten Özel'e tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel “siyasi tarih” bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.

        Sayın Özgür Özel’in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’yi en iyi tanımlayan ifade “Yassıada Zihniyeti”dir.

        Sayın Özgür Özel’in kendi siyasi çizgilerini “Meclis” ve “anayasa” yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır.Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin “siyasi karargahı” CHP genel merkeziydi.

        Sayın Özgür Özel ise “iç vesayetçiliğin markası” olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu.

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        #Ömer Çelik
        #haberler
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