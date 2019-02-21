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31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz’da bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Paşabahçe meydanında vatandaşlarla buluştu. Burada kendisini dinlemek için gelen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, vaatlerini ve çözüm önerilerini sıralayarak vatandaşlardan destek istedi.
İMAMOĞLU’NA AK PARTİ STANDINDA LOKUM İKRAMI
İHA'nın haberine göre Paşabahçe Meydanına gelen İmamoğlu, ilk olarak aynı bölgede bulunan AK Parti standını ziyaret etti. Bir süre stant görevlileriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, AK Parti standında kendisine ikram edilen lokumu alıp yiyerek teşekkür etti. Seçim çalışmalarında stant görevlilerine başarı dileklerini ileten İmamoğlu, daha sonra ise seçim otobüsüne çıkarak coşkulu kalabalığa seslendi.
“BEN TEMKİNLİ BİR İNSANIM BİRİSİ BİR ŞEY SÖYLEDİ DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEM”
Halk buluşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir muhabirin, Binali Yıldırım’ın 500 bin istihdam oluşturulacağına ilişkin söylemini hatırlatması üzerine, “Yani sevindim en azından belediye başkanlarının işsizlikle ilgilenmesi gerektiğini birkaç günde öğrenmiş oldular. Bu değerli benim açımdan. Bu bizim açıkladığımız sayının bizde üstüne çıktık, 500 bin dedik, sevindim en azından işsizlikle, istihdamla, bu alanı oluşturmayla ilgili belediyelerin çok ağır mesuliyetlerinin olduğunun farkında olmasını öğrenmiş oldu. Ben temkinli bir insanım, akılla ve bilimle hareket ederim, birisi söyledi diye bir şey söylemem” dedi.
“GÖREVE GELİR GELMEZ ÇOK HIZLI HAREKET EDECEĞİMİZ KONU DEPREM”
İstanbul ve çevresinde yaşanan depremle ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Ben hala dua ediyorum. Allah’ım İstanbul’a deprem verme. Yani bu 20 yıldır bizim sorunumuz. Sallanınca bu kararın alınmasını üzüntüyle karşılıyorum. Elinde belgesi yoksa, şehircilik bakanlığının ya da büyükşehir belediyesinin inanılmaz üzüntü verici, olmadığını biliyorum. Çünkü hiç samimi bir büyükşehir belediyesi yok, bu dönemde. Son 5 yılda ben iyi biliyorum kentsel dönüşümle ilgili siteler bölgesi var Gürpınar’da dönüşümle ilgili raporun nasıl bekletildiğini, üzerinden nasıl siyaset yapıldığını Beylikdüzü’nde yaşamış bir belediye başkanıyım. Bu kadar insanın canını düşünmemek, o insanlarla ilgili gerekli tedbirleri almamak, bu karar alkışlanacak bir karar değil. İnşallah ellerinde belgeler bilgiler vardır. Biz gelir gelmez çok hızlı hareket edeceğimiz konulardan birisi deprem. O kadar samimi davranacağız ki vatandaşla el ele sakat bir bina varsa yıkacağız, yine vatandaşla o binayı yapacağız. Birileri gibi siyaset yapmayacağız” şeklinde konuştu.
“BEYKOZ İSTANBUL’UN SİMGE GİBİ ÖRNEK BİR İLÇESİ OLACAK”
Beykoz’daki yapılması planlanan projelerle ilgili konuşan İmamoğlu ,”Bu ülkede çözümsüz diye bir iş yok, çözümsüz hale getiren çok net söylüyorum, beceriksiz, basiretsiz idareciler. Bu işte iki yöntem üst üste gelmeli, bir becerikli, çözüm arayanı, bu işe taraflarını davet edecek hoşgörüye sahip olmalı. Bütün tarafları masada olmalı. Hem bir ortak akıl tanımı ve demokrasi tanımı vardır. Bu iki akılla hareket ettiğiniz zaman İstanbul’da çözümsüz bir sorun yoktur. Onun için Beykoz İstanbul’un simge gibi örnek bir ilçesi olacak. Beykoz’u özel ele alacağız, Beykoz’dun tüm masumiyetini koruyarak, yani Beykozluya hakkını vererek sorunları çözeceğiz, Beykozlunun malına ortak olarak değil” diye konuştu.
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