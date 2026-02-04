Habertürk
        AK Parti üyeleriyle buluşacak | Son dakika haberleri

        AK Parti üyeleriyle buluşacak

        AK Parti'de ziyaret seferberliği başlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, 11 milyon 543 bini aşkın üyeyi evinde ya da iş yerinde ziyaret edeceklerini açıkladı. Habertürk'ten Emre Karaca'nın haberi..

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:12
        AK Parti üyeleriyle buluşacak
        AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, üyelerle bir araya gelmek için yeni bir süreç başlattıklarını belirtti.

        “ÜYELERİMİZLE BİRE BİR TEMAS KURDUĞUMUZ BİR SÜREÇ BAŞLATIYORUZ”

        Bu kapsamda 2026 yılı boyunca ziyaretler düzenlenecek. Büyükgümüş, seçimlere hazırlık bakımından da üyelik çalışmasının önemli olduğuna işaret etti. Büyükgümüş, "’Sadece ‘imza attım, üye oldum’ anlayışıyla değil. Üyelerimizle bire bir temas kurduğumuz yeni bir süreci başlatıyoruz” dedi.

        ÜYELERİN PARTİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN ÖNERİLERİ RAPORLAŞTIRILACAK

        Bu ziyaretlerle üyelerin parti çalışmalarına ve sandık bazlı faaliyetlere aktif şekilde davet edileceğinin de altını çizdi. Görüşmelerde, parti çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci gibi birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunulacak. Üyelerin parti politikalarına ilişkin önerileri raporlaştırılacak.

        #Son dakika haberler
